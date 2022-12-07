新竹市政府將於17日舉辦系列歡慶活動，市府歡迎全國大小朋友一起來新竹市立動物園同樂。（陳育賢攝）

新竹市政府將於17日舉辦系列歡慶活動，市府歡迎全國大小朋友一起來新竹市立動物園同樂。（陳育賢攝）

為慶祝86歲的新竹市立動物園重生3周年，新竹市政府將於17日舉辦系列歡慶活動，當天有小小廚神挑戰賽及親子闖關遊戲，以動物營養與動物知識為主軸，讓民眾在遊樂中學習更多動物的大小知識，歡迎全國大小朋友一起來新竹市立動物園同樂。

代理市長陳章賢表示，新竹市立動物園為台灣現址最老的動物園，前市長林智堅帶領市府團隊積極推動「動物園再生計畫」，以友善動物、保留歷史回憶、提倡生命教育為3大核心價值，透過設計打開籠舍、擴大活動空間、恢復棲地生態，提供動物良好棲地，也使遊園空間設計更加親民，自2019年底重新開園至今，遊園人數已累積突破300萬人次，為再生計畫前的3倍。

動物園園長楊礎遠表示，今年為新竹市立動物園86歲生日，為替動物園慶生，將於12月17日舉辦周年慶，當天規畫了有趣好玩的闖關遊戲，以動物營養與動物知識為主軸，讓民眾在遊樂中學習更多動物的大小知識，完成闖關即可獲得可愛的限量通關小禮物，簡單有趣的關卡，就等大小朋友一起來挑戰。

此外，小小廚神慶生蛋糕挑戰賽則由專業講師解說動物營養知識後，讓親子使用當令新鮮蔬果，化身為動物們的小廚師，完成健康、營養又有趣的生日蛋糕。

園方指出，市府於2017年啟動動物園再生計畫，以動物福祉為優先改造展區環境，拿掉了原有的籠舍、打造類棲地的生活空間，再加上獨特的路線設計，放低觀察視窗，孩子能輕易觀察動物的一舉一動，平時難以親近的孟加拉虎、馬來熊、鴕鳥皆近在咫尺，貼心的設計拉近了孩子與動物的距離。

此外， 再生後的新竹動物園不只換上了全新面貌，也肩負了更多的使命，提供嶄新遊園體驗，同時也強力推廣生命教育理念，守護著動物也陪伴著孩子一同成長，展現動物園的責任和無限的可能。

動物園補充，小小廚神慶生蛋糕挑戰賽已額滿，現場還有親子闖關活動、可愛動物以及昆蟲館新報到的3隻水豚寶寶等，市府歡迎全國朋友一同來歡慶，河馬樂樂與大小朋友相約不見不散，詳細活動資訊與規則請參考新竹市立動物園Hsinchu Zoo臉書粉絲專頁。