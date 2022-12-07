口罩政策鬆綁，12月1日起室外免戴口罩，一名女網友分享，她最近去公園運動沒戴口罩，竟然被一位大媽痛批沒有同理心，還讓她趕緊回家，不要出來害人。超級不友善的語氣和行為，讓原PO很不爽，也引起網友討論。

一名女網友日前在網路論壇《Zuvio》上分享，12月5日去公園運動配戴口罩，結果在長椅休息的時候，一位婦人突然走過來用力拍她的肩膀，接著又語氣不善的問「妳的口罩呢？我在這邊觀察妳很久了！一直看到妳沒戴口罩晃來晃去。」

女網友表示，當下聽到很錯愕，但還是好聲好氣的解釋說「她沒有戴口罩在身上！」結果卻被婦人嗆說，沒戴口罩就去買，要不然就回家。讓她聽了超不爽，因為明明現在的規定就是在室外場所可以免戴罩。

女網友指出，婦人痛批她說「你沒看到這邊那麼多小孩嗎？你這樣是錯誤示範，而且還可能傳染給我的小孩，他若染疫你能負責？他還那麼小欸，萬一重症怎麼辦。世界上就是有妳這種沒有同理心的人，才會導致這麼多人染疫，拜託不要出來害人。」聽完這些話以後，原PO默默戴起耳機，認為自己遇到瘋子，明明規定就說了可不戴罩，怎麼還是有人會因為她在室外不戴口罩就亂罵她。

貼文引起網友討論，「他只是心情不好，想找你出氣 」、「台灣沒腦沒知識、不會查資料，又超會惱羞的人應該有近一半的人口，根本是社會亂的根源」、「怕小孩確診就別讓小孩出門呀 」、「活著就會有風險，這年頭瘋子真多」。