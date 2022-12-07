勞發署期許推廣「eTEST」品牌核心價值，爭取產業與教育界認同，讓更多民眾認識即測即評及發證技能檢定。（蔡明亘攝）

勞動部勞動力發展署開辦技能檢定已逾48年，目前服務模式包括全國技能檢定、即測即評及發證技能檢定與專案技能檢定，其中每年報考人次占比最高的是即測即評及發證技能檢定。為建立檢定品牌形象，桃竹苗分署今舉辦專屬識別形象LOGO「eTEST」揭牌儀式，盼塑立檢定品牌價值與專業形象。

勞發署指出，技能檢定是台灣產業人才能力鑑定重要工具之一，其中即測即評及發證技能檢定是每年最多人次報考的檢定模式，為強化即測即評及發證技能檢定品牌價值，打造符合視覺識別與專業形象的檢定場域，勞發署技能檢定中心特別設計專屬形象LOGO「eTEST」。

勞發署說明，LOGO結合滑鼠與速度感為E化意象，從辦理單位的報名接待處開始，導入專屬識別形象設計，延伸至試務中心及電腦試場等空間，盼以穩重風格帶給應檢人安定和信任感，並營造整體乾淨、明亮且舒適的測試環境。

勞發署表示，即測即評及發證技能檢定自2005年開辦至今，提供民眾報名、測試與發證單一窗口服務，迄今共有181個承辦單位，遍及全台各地包括澎湖和金門等離島地區，每年提供600多梯次檢定，總報名人次逾20萬，為台灣產業人才能力鑑定重要場域。

勞發署期許推廣「eTEST」品牌核心價值，爭取產業及教育界認同，讓更多民眾認識即測即評及發證技能檢定，進而報考技能檢定，強化就業能力。

勞發署也提到，技術士證是台灣各證照制度的重要一環，更是個人專業技能獲得認可方式之一，求職過程若具備專業證照能彰顯個人價值。勞發署除鼓勵國人報考檢定外，也持續滾動精進檢定制度與流程等，提升技能檢定整體效用，為台灣厚植產業所需人力。