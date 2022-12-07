以往依森林法規定，國有林竹木漂流至域外時，當地政府須於1個月內清理註記完畢，再開放給當地居民撿拾，但撿拾期間僅約1個月，漂流木撿拾規定鬆綁後，從指定日起至下次陸上颱風警報發布前，皆可自由撿拾一定規格的漂流木，7日南投林區管理處與雲林縣政府公告開放雲林海岸漂流木撿拾，民眾可利用漂流木作為薪材或藝術創作。

雲林縣海岸地區範圍漂流木，開放自由撿拾的範圍為濁水溪出海口以南至北港溪出海口以北海岸線，包括緊臨海岸的四湖鄉三條崙保安林，但不包含河川、漁港、港口、國家風景區及土地權屬機關管制民眾禁止進入的區域，請民眾撿拾時應注意自身安全。

南投林區管理處表示，開放撿拾區域的漂流木，不論是否為貴重木，只要未經裁切且無政府註記或烙印標記者，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，均可自由徒手撿拾，但不得使用機具撿拾。

南投林區管理處處長李政賢說明，民眾在撿拾漂流木時，如漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，請通報當地林管處運回保管，後續將依《民法第810條拾得漂流物》規定，給予拾得者林產物價金十分之一做為報酬。

雲林縣台西鄉藝文工作者丁仁桐表示，雲林沿岸有許多漂流木，這些漂流木經過大自然的洗禮，呈現出獨一無二的藝術感，許多藝術家經常撿拾進行2次創作，撿拾規定鬆綁後，將讓大家有更寬廣的創作空間。