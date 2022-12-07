據大陸國家衛健委網站今天（7日）公布「大陸國務院聯防聯控機制關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知」，內容一共10條。在「防疫優化10條」規定中，根據防疫工作需要，可開展抗原檢測。除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。重要機關、大型企業及一些特定場所可由屬地自行確定防控措施。不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。

「防疫優化10條」內容如下：

一、科學精準劃分風險區域：按樓棟、單元、樓層、住戶畫定高風險區，不得隨意擴大到小區、社區和街道（鄉鎮）等區域。不得採取各種形式的臨時封控。

二、進一步優化核酸檢測：不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次。根據防疫工作需要，可開展抗原檢測。對高風險崗位從業人員和高風險區人員按照有關規定進行核酸檢測，其他人員願檢盡檢。除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。重要機關、大型企業及一些特定場所可由屬地自行確定防控措施。不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。

三、優化調整隔離方式：感染者要科學分類收治，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。居家隔離期間加強健康監測，隔離第6、7天連續2次核酸檢測Ct值≥35解除隔離，病情加重的及時轉定點醫院治療。具備居家隔離條件的密切接觸者採取5天居家隔離，也可自願選擇集中隔離，第5天核酸檢測陰性後解除隔離。

四、落實高風險區「快封快解」：連續5天沒有新增感染者的高風險區，要及時解封。

五、保障群眾基本購藥需求：各地藥店要正常運營，不得隨意關停。不得限制群眾線上線下購買退熱、止咳、抗病毒、治感冒等非處方藥物。

六、加快推進老年人新冠病毒疫苗接種：各地要堅持應接盡接原則，聚焦提高60-79歲人群接種率、加快提升80歲及以上人群接種率，作出專項安排。通過設立老年人綠色通道、臨時接種點、流動接種車等措施，優化接種服務。要逐級開展接種禁忌判定的培訓，指導醫務人員科學判定接種禁忌。細化科普宣傳，發動全社會力量參與動員老年人接種，各地可採取激勵措施，調動老年人接種疫苗的積極性。

七、加強重點人群健康情況摸底及分類管理：發揮基層醫療衛生機構「網底」和家庭醫生健康「守門人」的作用，摸清轄區內患有心腦血管疾病、慢阻肺、糖尿病、慢性腎病、腫瘤、免疫功能缺陷等疾病的老年人及其新冠病毒疫苗接種情況，推進實施分級分類管理。

八、保障社會正常運轉和基本醫療服務：非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業。將醫務人員、公安、交通物流、商超、保供、水電氣暖等保障基本醫療服務和社會正常運轉人員納入「白名單」管理，相關人員做好個人防護、疫苗接種和健康監測，保障正常醫療服務和基本生活物資、水電氣暖等供給，盡力維護正常生產工作秩序，及時解決群眾提出的急難愁盼問題，切實滿足疫情處置期間群眾基本生活需求。

九、強化涉疫安全保障：嚴禁以各種方式封堵消防通道、單元門、小區門，確保群眾看病就醫、緊急避險等外出管道通暢。推動建立社區與專門醫療機構的對接機制，為獨居老人、未成年人、孕產婦、殘疾人、慢性病患者等提供就醫便利。強化對封控人員、患者和一線工作人員等的關心關愛和心理疏導。

十、進一步優化學校疫情防控工作：各地各校要堅決落實科學精準防控要求，沒有疫情的學校要開展正常的線下教學活動，校園內超市、食堂、體育場館、圖書館等要正常開放。有疫情的學校要精准劃定風險區域，風險區域外仍要保證正常的教學、生活等秩序。

通知要求，大陸各地各有關部門要進一步提高政治站位，把思想和行動統一到中共黨中央決策部署上來，堅持第九版防控方案、落實二十條優化措施、執行本通知要求，堅決糾正簡單化、「一刀切」、層層加碼等做法，反對和克服形式主義、官僚主義，抓嚴抓實抓細各項防控措施，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。