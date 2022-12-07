許多正值青壯年的退除役官兵，在轉職時常面臨薪資落差與文化適應等問題，擔心在軍中的訓練無法與企業所需技能接軌，面試時也害怕無法勝任新領域的工作。為了幫助榮民順利轉職，榮民服務處與企業合作，協助退除役官兵媒合職缺和就業機會，其中永慶房屋與新北市榮民服務處簽署合作備忘錄，協助退除役官兵無痛轉職，開啟更多職涯機會。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，軍人謹慎有紀律、具有高度責任感的特質，這些其實都是從事業務工作很重要的條件，房屋買賣動輒幾百萬、千萬，需要謹慎細心處理每項交易流程。在永慶房屋有超過百位軍職退伍的經紀人，且業績表現亮眼，更有夥伴曾是全公司的業績冠軍！永慶房屋針對業務新進人員提供前9個月每月5萬收入保障，讓求職者可以安心學習，為自己開創職涯「薪」高峰。

軍人強大的韌性與責任感 蕭家瑋在永慶拼出業績總冠軍

「轉換跑道並沒有想像中困難，前提是選對工作！」蕭家瑋曾有過六年的軍旅生涯，隨著部隊駐守於馬祖、桃園等地，一路從排長晉升到副連長，磨練出強大的韌性、自制力與責任感。退伍後，蕭家瑋選擇房仲業持續挑戰自我，更為自己拼出百萬年薪、最高紀錄全公司業績冠軍。

在軍中培養的特質及歷練，幫助蕭家瑋在房仲業迅速成長茁壯，已經在永慶房屋服務超過10年的蕭家瑋分享到：「從事軍旅的人有一項特點，是可以幫助他們在職場上、在房仲業上成功的關鍵，那就是責任感，以學長的經驗來說，只要有責任心和企圖心，在永慶做業務一點也不難！」

卸軍職、轉房仲 永慶房屋吳書弦3年晉升店長職

曾經在軍中磨練四年時間的吳書弦，一畢業就投入國軍，吳書弦分享到：「軍中就像個小型社會，對於紀律的訓練及要求，培養懂得待人處世、自律且高效工作的特質。」退伍後吳書弦投入餐飲業近10年的時間，雖然餐飲業為自己喜歡的工作，但考量到未來生活規劃，毅然決然轉職挑戰房仲業務工作。

軍職退伍的吳書弦，選擇轉職到永慶房屋擔任房仲經紀人，為自己創造高薪！(圖/永慶房屋提供)

吳書弦加入永慶後第一個月就完成第一筆成交，往後業績一直保持穩定，軍中的訓練培養出自律特質，讓他在業務工作上妥善安排每日工作行程並徹底落實，成交並不是件難事！入行3年左右的時間，不斷刷新自己的業績紀錄，2021年達到近千萬業績，也成功晉升店長職，帶領店內夥伴們開啟職涯無限可能。

塗振宏協理補充，永慶房屋了解退除役官兵轉職會遇到的困難及挑戰，不僅提供5萬X 9個月的收入保障，還搭配一對ㄧ的師徒制度輔佐新人，幫助每位轉職到永慶的退除役官兵可以安心學習、開啟職涯的新道路，為自己帶來豐碩的成果，歡迎退除役官兵加入永慶房屋的服務行列。