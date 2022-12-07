下屆台中市議會議員將於12月25日就職，民進黨議會黨團7日進行112年度總召改選，分別有新潮流謝志忠、親正國會何文海參選，上午因協調未果、由投票決定，在謝派的新系棄投下，24席僅有13人參與投票，何文海以12票、1票廢票當選新總召。國民黨團書記長吳瓊華則說，黨團將於25日就職後開會推舉新書記長。

台中市議會有65席市議員，民進黨下屆奪下24席，其中新系10席、正國會8席、英系6席，日前即傳出民進黨將提議由曾朝榮、陳淑華搭配競選正副議長，黨團上周並宣布受理下屆總召改選參選登記，結果有謝志忠、何文海登記，黨團今天上午先內部協調。

謝志忠在協調時提議，希望在下屆4年任期中，由3個派系輪流、每個派系擔任1年總召，且在議會6個委員會及法規委員會的召委也由3個派系分配，若這2項獲得其他派系同意，新系將會接受曾朝榮、陳淑華搭配參選正副議長。

因正國會、英系皆認為，黨團改選應尊重議員個人意志，每年改選的方式較適宜，協調破裂。新系議員決定棄投總召，最後以出席者15人，13人參與投票，何文海獲12票當選下屆總召。

何文海說，自己是民進黨團最資深的議員，會強力監督市府大小事，市府年度預算高達2千多億、較前市長林佳龍時代的1千多億增加許多，很多建設卻無法推動、建設進度落後，將強力監督。

將卸任的總召江肇國說，過去1年黨團除議會運作、監督市府，也打了一場辛苦的選戰，希望新任黨團秉持民進黨在野監督的精神，持續對盧市府未來施政做最大制衡。