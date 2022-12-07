美國在台協會處長孫曉雅日前發出避戰說，引發外界關注，國民黨立委李貴敏今（7）日質詢國防部長邱國正有關避戰規劃時，脫口一句「部長你智商只有這樣，我會很累」，邱國正則回應「我智商是不高啦，所以委員問簡單一點」，還稱「吳怡農是誰我也不知道」。

孫曉雅日前表示，避免戰爭是所有政策制定者、利害相關者與外交官員共同責任，但唯有具備自我防衛能力，才能嚇阻與避免戰爭的發生，美國是認真看待我們在《台灣關係法》下的責任，會與任何台灣民選代表進行相關合作，草擬軍售相關計畫。

李貴敏以此詢問邱國正，孫曉雅稱美助台立場不改，但實際上美對我裝備有遲交情形，遲交是不是跟拜習會有關，美方要示好才會遲交，甚至有「避戰說」？邱國正回應，外國報導有其依據，但本來就要避戰，對軍人來講，強化戰備也是避戰方法之一 。

李貴敏追問，為什麼孫曉雅在選舉之後拋出避戰說？為什麼會有軍備遲交情形？是常態嗎？邱國正說，延遲應該不是常態，不該講是因為拜習會，而是俄烏戰爭的問題，供應鏈上受影響，有些做不出來或供應不足。

李貴敏表示，所以你要跟孫曉雅說，不是我方沒有避戰規劃，而是我方避戰規劃沒辦法阻止台海之間緊張；邱國正回應，「委員叫我跟孫處長去講嗎？」李貴敏則說：「沒有，我是說，你的意思是不是這樣？哎呀，部長如果你的智商只有這樣，我真的也很累」，邱國正則不甘示弱，當下回應，「我智商是不高啦，所以委員問簡單一點」。

李貴敏接著改問，對於兵役延長，現在要12月中了，是因為有壓力、牽涉到補選，所以現在不能公布？還是都還沒規劃，現在才要規劃？邱國正聽聞後說，「我智商低不至於低到這地步」，並強調過去說過，要等所有程序要完成，若程序現在完成，他現在就公告。

李貴敏再問，台灣會不會向烏克蘭一樣全民皆兵狀況？邱國正表示，兩個國度不同，一旦作戰不就全民皆兵。

但李貴敏回應，那你知道你的前任（指馮世寬），當吳怡農提出全民皆兵時，他講說大家不要相信。不料，邱國正突說：「吳怡農是誰我也不知道。」讓李貴敏聽聞後驚訝道，吳怡農是誰你也不知道？邱國正回應，「我當然不知道，我為什麼要知道？」李貴敏再說，你不住在台北嗎？邱國正表示，「我沒有住台北啊，我住新北」，可以去查戶籍；委員你把問題扯遠了，「他講什麼我為什麼要知道」，作戰自然就全民皆兵。

李貴敏似乎也被邱國正的回應弄的啼笑皆非，表示她問的是前後任態度不同的看法，邱則回應「不懂前後任是誰」，遭李貴敏回「部長累了嗎」，邱國正也立刻回擊「我沒有累，我怕委員累了阿」。