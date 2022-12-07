新任的學甲分局長劉全福。（張毓翎攝）

台南市警察局長方仰寧7日出席學甲分局長新、舊任布達交接典禮，他期勉新任分局長劉全福強化內部上下之間溝通、重視地方橫向聯繫和謹言慎行。媒體詢問原學甲分局長蔡宗昌突遭拔官，被認為是代罪羔羊。方仰寧則澄清，撤換原蔡分局長是因他與同仁溝通不夠，若他在新的單位能好好表現，以後還是有很好的機會。

方仰寧說，這次調整職務，是因蔡與同仁溝通不夠，有加強必要，而且如果已形成民怨，對蔡個人在這裡的領導也不利，所以把他換一個單位，並繼續擔任主管職務，如果他在保安大隊好好表現，以後還是很好的機會。

方仰寧提到，他並非否定原蔡的能力，而是覺得他在領導上與同仁出現裂痕，因為專案小組必須持續運作，沒有辦法等到他們慢慢磨合，既然他的領導對專案小組產生阻力，而不是助力，故決定調整人事。

方仰寧說，新任的學甲分局長劉全福，之前擔任多次人事室主任，此次接任分局長，期許他能強化上下之間的溝通、重視地方橫向聯繫；另，也因學甲分局轄區太陽光電產業和黑槍對地方形成治安隱憂，他要求分局對魚塭工寮都要確實掌握。