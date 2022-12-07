今年10月在網路論壇BreachForums，出現一則兜售2300萬筆台灣人個資的貼文，賣家宣稱資料來自內政部戶政司全球資訊網，暴露政府部門對於資安防護竟如此脆弱。國民黨團今開記者會，痛斥蔡英文總統口口聲聲稱「資安即是國安」，卻對駭客接二連三入侵政府網站竊取國人個資束手無策，難道台灣現在是門戶大開，國人個資、戶政資料隨人自取嗎？

首席副書記長謝衣鳯表示，今年10月有網友OKE在BreachForums論壇上販售我國2300萬多筆國民個資。消息傳出後，內政部回應稱，OKE所販賣的並非是戶籍資料，而是2020年駭客「Toogod」所販售的客戶資料，兩者是同一筆資料。謝質疑，數位部資安署是否曾比對過相關遭洩個資內容？還是也跟內政部一樣，推稱非戶籍資料，僅客戶資料所帶過？調查局資安工作站是不是也跟著粉飾太平？

謝衣鳯指出，經匿名駭客「8」比對BreachForums論壇流出的戶政資中發現，已經販售了副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄和經濟部長王美花等人的戶籍資料，BreachForums論壇同捆包販售資料中，還有台灣民眾的勞保資料、民進黨前秘書長洪耀福的投保單。謝衣鳯要問蔡政府，對於2300萬國人的個資、戶政資料安全，到底有沒有做好把關機制？

藍委賴士葆表示，BreachedForums論壇不但販售台灣民眾個資，也販售166萬名在台外國人的個資，每一筆以加密貨幣相當於500美金販售，蔡政府成立數發部，下轄又有資安署，國人個資在網路上公開販售，這不是很大的諷刺嗎？現在是門戶大開嗎？當駭客在網路論壇上販售國人個資時，請問政府在哪裡？網路安全機制在哪裡？安全閘門在哪裡？

國民黨團總召曾銘宗表示，此事影響層面非常廣，已經是國安問題，蔡政府要如何面對？如何處理？面對駭客如此大膽囂張，政府不能束手無策。

曾銘宗根據立法院預算中心統計資料，政府機關資安事件調查情形，在108年有674件、109年677件、110年有733件，顯見資安事件逐年成長。資安事件歸類有非法入侵、阻斷攻擊、設備問題、網頁攻擊和其他事項，其中網頁攻擊事件已經逐年下降，但更嚴重非法入侵事件卻大幅增加，108年265件、109年396件、110年523件，政府資安問題越來越嚴重。

國民黨團要求蔡政府強化資安防護措，確保國家安全及個人資料基本權益，並請蔡政府督導各產業強化資安，尤其是金融業，確保產業及消費者權益。