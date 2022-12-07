搶攻歲末感恩季商機，85℃推出卡通肖像蛋糕，首次與日本經典動漫哆啦A夢合作，推出兩款整模公仔造型蛋糕，包括7吋「哆啦A夢-蛋糕派對」和6吋「哆啦A夢-夢想起飛」，還有兩款切片蛋糕「哆啦A夢-水果聖代」、「哆啦美-蜜橘聖代」，12月8日起，全台門市開賣，除了造型超萌，不管整模或切片蛋糕都有自己專屬的蛋糕盒，整模蛋糕盒內墊高版，還可以DIY做成造型撲滿，超級卡哇伊，全台限量9萬5千個，預估銷售額為1千9百萬元。

日本經典動漫哆啦A夢四次元口袋裡的祕密道具，在每一次大雄遇到困難時，都能幫忙迎刃而解，這樣的情景陪著不少人一起成長。漫畫出刊至今超過50年依然受到全世界粉絲的喜愛。這一回85℃以歡樂派對為主題，首度開發四款哆啦A夢肖像蛋糕，包括兩款整模、兩款切片蛋糕，款款精緻可愛。

哆啦A夢-蛋糕派對7吋售價650元，超萌哆啦A夢手捧草莓蛋糕，開心的和他的好友小咪一起派對，一旁布置著粉色巧克力屑，和鈴鐺造型巧克力，整個好夢幻，滿滿的水果，搭配香軟可口的桔香戚風蛋糕，夾心芒果慕斯和椰奶香緹，加上Q彈可口的葡萄柚Q凍與原味麻吉丁，酸酸甜甜的美味是不可錯過的好滋味！蛋糕吃完還能保留7公分高的哆啦A夢公仔收藏。

哆啦A夢-夢想起飛6吋售價550元，頭戴竹蜻蜓的哆啦A夢和哆啦美，準備為夢想而起飛，愛心棉花糖加上雲朵與星星造型巧克力，搭配新鮮水果，超級卡哇伊。蛋糕主體為桔香戚風蛋糕，內餡則是紅豆牛奶慕斯與紅豆粒內餡，夾心布丁與紫薯麻吉，Q彈的層層口感，深受大朋友小朋友的歡迎。同樣蛋糕上頭的竹蜻蜓哆啦A夢公仔，又是另一款可以收藏的夢幻逸品。

哆啦A夢-水果聖代，切片蛋糕售價75元，可食用的哆啦A夢巧克力飾片與星星造型巧克力，搭配酸甜好吃的奇異果組成甜蜜的水果聖代，好看又美味蛋糕使用香檳葡萄慕斯與森林莓果餡，夾心水果風味蒟蒻，風味層次豐富。

哆啦美-蜜橘聖代，切片蛋糕售價75元，可食用的哆啦美巧克力飾片與粉色大花造型巧克力，搭上黃澄澄的蜜漬橘子，香軟的桔子戚風蛋糕加上柳橙慕斯與優格香緹，搭配甜蜜十足的熱帶水果餡與水果風味蒟蒻，味覺和口感兼具，是一款充滿多層次的甜點。

不論是7吋還是6吋整模蛋糕都有專屬的蛋糕盒，以經典角色設計讓人重溫卡通中的歡樂情境，吃完蛋糕後，蛋糕盒別急著丟，裡面的內墊高板，可以親子同樂動手DIY，做成粉紅色或藍色的哆啦A夢造型撲滿，兼具美感與實用環保功能，四款蛋糕全台限量9萬5千個，想買動作要快。