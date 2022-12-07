台北遠東香格里拉飯店搶攻旅遊復甦與「雙12購物節」商機，攜手曼谷香格里拉攜手推出「台北+曼谷香格里拉雙人雙城遊」，不僅可入住台北遠東香格里拉「台北101景觀尊榮客房」一晚與曼谷香格里拉「豪華河景客房」連續住宿二晚，再加上泰國航空「台北-曼谷」來回機票兩張，雙12限時快閃雙人優惠，每組49,999元，約原價的49折，平均每人24,999元！2022年12月12日中午12點12分於飯店官網開賣，超值優惠，限量50組，售完為止！前12組透過官網成功預訂的民眾還可獲得泰國航空獨家小禮包。

台北遠東香格里拉限量推出的「台北+曼谷香格里拉雙人雙城遊」，自12月12日中午12點12分開賣至12月16日下午4點，於飯店官網限時限量開賣50組，售完為止，專案住宿期間為今年（2022年）12月13日起至2023年6月30日止。可入住台北香格里拉一晚以及曼谷香格里拉兩晚，一次體驗跨國雙城香格里拉的「亞洲式殷勤待客之道」。