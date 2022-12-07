搶攻農曆新年連假外食餐飲商機，台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳於2023年1月22日至28日、 大年初一至初七推出新春賀年套餐，目前各餐期預訂也已達七、八成。另外，賓客亦可選擇於米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳品嘗巧思獨具的義式風味新春套餐，供消費者體驗與眾不同的年節饗宴。

台北文華東方酒店並將於大年初一、1月22日 早上10點至11點，於大廳前舉辦開年慶祝活動，精彩內容包括氣勢磅礡的「神鼓擎天」鼓陣表演與「祥獅獻瑞」舞獅賀年等節目，現場亦設有各式有趣好玩的民俗活動，像是寫春聯、捏麵人、畫糖人以及古早味棉花糖等趣味活動，熱鬧喧騰的年節氣氛為新的一年增添好彩頭。

「雅閣中餐廳」初一至初七、1月22日至28日推出新春賀年套餐，由主廚張國邦師傅嚴選龍蝦、燕窩、鮑魚及花膠等應景頂級食材，為賓客精心打造料豐味美的新春豪華饗宴，其中「花開富貴賀年套餐」每人3,580元+10％，菜色有：生意大鴻圖（金陵燒乳豬、梅酒水晶肉、泡椒小黃瓜、陳醋海蜇頭）、歡喜慶團圓（雅閣蝦餃皇、鮑魚燒賣、羊肚菌南瓜素粉粿）、財源滾滾進（蟲草花海螺燉瑤柱）、吉星永高照（X.O.醬炒如意大蝦球）、金玉福滿堂（金蒜龍膽斑粒炒飯）、步步齊高升（法式焦糖燉鮮奶、手工年糕）。

「喜氣盈門賀年套餐」、4,280元+10％，內包括：生意大鴻圖（嫩煎北海道元貝、泡椒小黃瓜、陳醋海蜇頭、雅閣叉燒皇）、歡喜慶團圓（雅閣蝦餃皇、鮑魚燒賣、翡翠黑蒜龍膽餃）、鵬程展萬里（竹笙菜膽燉瑤柱)、年年慶有餘（蔥燒龍蝦球佐香煎魚茸）、財運永亨通（鮑汁花膠伴玉掌）、福旺鴻運開（枸杞山藥浸時蔬）、富貴福滿堂（香辣番茄日本和牛炒飯）、家肥兼屋潤（棗皇雪蓮燉燕窩、手工年糕）。

文華東方酒店新春賀年套餐於午、晚間供應外，另有精選單點菜單可供選擇。「雅閣」亦推出新年限定的手工年糕佐燕窩及X.O.醬禮盒，完全純手工費時製作的極品美味，包含鮑魚臘味蘿蔔糕及金箔桂花黑糖年糕各一，並搭配雅閣自製X.O.醬以及冰糖燉燕窩各乙罐，數量有限。有雅閣最受歡迎的主廚特製 X.O.醬禮盒、360ml每罐1,180元。12月15日起開放線上或電話預購，2023年1月9日起至1月20日每日中午12點至晚間8點至雅閣中餐廳（3F）取貨。

搶攻除夕圍爐商機，台北文華東方酒店於2023年1月21日除夕夜在大宴會廳舉行「除夕團圓夜」中式圍爐宴，每位4,180元+10％ 、宴會廳包廂（每桌52,800元+10％，以及館內米其林一星「雅閣」中餐廳的除夕圍爐套餐每位8,888元或10,888元+10％，並已提早於今年10月中旬全數預訂額滿。