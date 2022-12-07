為守護高捷旅客安全提升急救存活率，高捷公司於102年起於各車站系設置自動體外除顫器，如遇乘客有心跳停止的意外狀況，即能在第一時間提供急救措施。高捷表示，聯邦銀行贊助高捷各類公益活動不遺餘力，這次更捐贈高捷紅線車站27台AED設備含後續8年保固，讓旅客享有更安全的搭乘環境及急救保障。

聯邦銀行副總經理楊巨昌表示，聯邦銀行一向關懷城市發展並重視ESG永續，與高雄捷運向來密切合作，舉凡高捷公益路跑、公益音樂會，乃至於藝文展與動漫季等主題活動，聯邦銀行一向是高捷公司推動社會公益的重要伙伴，這次聯邦銀行很高興能夠贊助更新高捷紅線車站AED設備，與高捷攜手一同推動公共場所設置AED，將緊急救護向前延伸到現場，共同營造旅客健康、安全的搭車環境。

高捷總經理王亞洲指出，除各車站AED設備建置之外，高捷公司也辦理站務人員操作訓練課程，透過AED設備及人員訓練，讓安全防護更加落實。王亞洲進一步指出，捷運系統內歷來已有多次車站人員搭配AED設備救護，讓昏倒旅客恢復生命意識的實績。高捷系統是高雄市流量人數多且密集度高的公共場域之一，捷運車站設置AED設備，若有意外狀況發生時，就是挽救旅客寶貴性命重要急救工具。非常感謝聯邦銀行熱心公益，慷慨捐贈高捷紅線車站27台AED設備，為旅客建立安全後盾，並與高捷共同為善盡企業社會責任而攜手努力。