台積電美國亞利桑那州鳳凰城的5奈米廠，在當地時間6日舉行第一部機台移機典禮，引發部分人士憂心「台積電赴美恐淘空台灣半導體業」，有電子業高層示警，台積電5奈米到美國生產，技術全部都會被看光光；此外，更可能淪為競爭對手的「職業訓練所」。

台積電積極在美國投資，鏡週刊引述電子業高層說法指出，台積電先進製程到美國設廠，到時技術可能全被抄走，因為「懂的人，一看就知道台積電高良率是怎麼做出來的」。

再者，台積電赴美還可能會成為競爭對手的「職業訓練所」。一名台積電主管無奈表示，早在台積電準備到美國設廠的時候，就從全球各地招募員工，但這些新招募來的人，很多到台灣訓練一段時間以後，就被對手英特爾用高薪挖走。

值得關注的是，台積電於美國當地時間6日宣布亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，預計2026年開始生產3奈米製程技術，董事長劉德音更證實將加碼到400億美元（折合新台幣約1.2兆）投資、增加逾2倍。

知名半導體分析師陸行之則在臉書發文指出，台積電預計在美導入5、4、3奈米製程，但美國廠營運成本高，這樣做等於會拉低毛利率，他直言，這對於一直在精算台積電獲利前景的外資分析師來說，並不算好消息，也應該寫不出什麼利多報告。

針對外界質疑「掏空台灣」聲浪，台積電總裁魏哲家則直言：「門都沒有！」根據遠見雜誌報導，魏哲家上周六（3日）在交大演講時提到，台灣半導體產業搬到美國，離開了台灣的生態系，不能像在台灣一樣，可以活得很滋潤。另針對外界擔憂，台灣半導體恐將步入日本後塵，他則回應「不可能！台灣努力30多年，怎麼可能被擊倒！」