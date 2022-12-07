病友陳小姐與其丈夫。（陳人齊攝）

台北榮總今日宣布一項重大醫療成就，完成全國首例藉由「阿卡貝拉」（ECPELLA）療法成功搶救的心臟多重器官衰竭產婦。由於此療法可讓病患免於開胸及換心，復原期較短，未來可望成為心臟衰竭病患的治療主流。

34歲的陳小姐，在懷孕21周時因嚴重腹腔內感染必須引產，但在引產過程中仍不幸發生嚴重感染，出現因敗血性休克導致的心臟及多重器官衰竭，台北榮總心臟外科醫師陳沂名表示，當時雖然已對陳小姐實施插管以及葉克膜維生系統，但在2天過後仍然沒有恢復心跳，因此決定在第3天改用阿卡貝拉療法。

陳沂名表示，阿卡貝拉療法是ECMO＋IMPELLA的縮寫，也就是同時使用葉克膜與經皮式心室輔助器的治療方式，一般嚴重感染引起的心臟衰竭，若使用葉克膜都能在3天內恢復，但陳小姐在使用葉克膜後3天內仍未恢復心跳，因此決定採用阿卡貝拉療法。

陳沂名說，經皮式心室輔助器在最近5年開始被先進國家廣泛使用，台灣目前僅有台大、北榮擁有，其主要功能為取代心臟，能讓心臟徹底休息，等待恢復，即便最後心臟功能未恢復，也能爭取更多時間等待心臟移植，或植入人工心臟，但目前中長效、長效型的心室輔助器，健保僅提供有條件給付。

北榮心臟移植及人工心臟中心主任張效煌表示，團隊先在陳小姐右大腿安裝葉克膜，等待3天未恢復後決定另在左大腿植入經皮式心室輔助器，結果心臟功能開始逐漸恢復，第3天就脫離葉克膜，第6天脫離心室輔助器，恢復自主心跳，第九天脫離呼吸器，第11天轉至普通病房，並順利在第22天出院。

張效煌透露，陳小姐當初不僅心臟衰竭，在使用葉克膜後還連帶出現肺臟、腎臟衰竭，一度需要進行洗腎，真的屬於相當罕見的嚴重感染個案，當時如未使用心室輔助器，就得等待換心手術，不過心臟捐贈除了要碰運氣之外，還會在胸口留下20公分的傷口，且未知的手術風險恐難以讓家人承擔。

陳沂名表示，採用阿卡貝拉療法的病患，目前監測1年存活率可達92％以上，唯獨血管直徑低於3mm，以及後天性動脈阻塞、主動脈剝離的病患不適用。

由於這是全台首例採用阿卡貝拉治療成功的病患，陳小姐也特別感謝北榮，以及發揮善心捐贈醫療設備的建合實業以及葡眾企業，北榮指出這款經皮式心室輔助器每次治療所需耗材超過100萬，是未來極具潛力的心臟衰竭療法。