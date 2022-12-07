臺南市客委會於今(7)日辦理「府城客家─2022臺南客家人文地圖」影像暨專書發表記者會，發表7支記錄400年來不同時期客家人與臺南密切鏈結的「府城客家身影」影像紀錄及《奮力啟航：十八位臺南客家領航者的故事》、《勇建人生：二十位百工百業臺南客家人故事》2本專書。臺南市長黃偉哲邀請大家一起來閱讀「府城客家人」精彩的生命故事。

「府城客家─2022臺南客家人文地圖」影像暨專書發表記者會於今(7)日辦理，7支影像及2本專書，紀錄400年來不同時期客家人與臺南密切鏈結的「府城客家身影」。（圖/臺南市政府客家事務委員會提供）

中央客委會主任秘書廖育珮表示，雖然臺南的客家人口不多，客家人大概僅佔臺南市總人口的百分之六，因此臺南可以說是六都中最難推動客家事務的地方，特別感謝黃市長在任內成立客家事務委員會，顯現市府對於客家事務的重視，也用心找出在臺南各行各業及推動客家事務協會的客家人，站出來跟大家說：「我客家，我驕傲」。

「府城客家─2022臺南客家人文地圖」影像暨專書發表記者會於今(7)日辦理，7支影像及2本專書，紀錄400年來不同時期客家人與臺南密切鏈結的「府城客家身影」。（圖/臺南市政府客家事務委員會提供）

臺南市長黃偉哲表示，臺南市是古都文化城市，有客家文化、原住民文化及眷村文化等，怎麼樣讓多元文化在臺南都市的一隅從隱性變成顯性，是我們一直努力的事情，臺南市客家人口約有11萬多，我們希望藉著書、語言及學校教育的傳播、活動的舉行，讓更多市民朋友，甚至全國朋友可以看見這股客家力量，並慢慢了解客家文化，希望今天書及影片的發表能真正體現「我客家、我臺南、我驕傲」。

「府城客家─2022臺南客家人文地圖」影像暨專書發表記者會於今(7)日辦理，7支影像及2本專書，紀錄400年來不同時期客家人與臺南密切鏈結的「府城客家身影」。（圖/臺南市政府客家事務委員會提供）

黃偉哲市長肯定客家鄉親前輩們的付出，並感謝中央客家委員會的支持，挹注經費讓臺南市建構「府城客家人」的人文地圖，讓臺南客家可以被看見。黃市長進一步表示，臺南客家不再隱形，只是缺少發現，現在，臺南客家愈來愈顯性、也愈來愈主流。

「府城客家─2022臺南客家人文地圖」影像暨專書發表記者會於今(7)日辦理，7支影像及2本專書，紀錄400年來不同時期客家人與臺南密切鏈結的「府城客家身影」。（圖/臺南市政府客家事務委員會提供）

臺南市政府客委會主委古秀妃表示，這7支影片和2本專書裡的主角，各行各業都有，從近山區白河楠西到老城區，都可以看到客家人的身影，他們遷徙、流動、最後定居臺南，已成為道道地地的府城客家人。府城客家人的發掘和書寫將會持續不斷進行，逐年逐步完整呈現臺南客家人的面貌。

臺南市政府客家事務委員會表示，有興趣的朋友歡迎前往客委會網站觀看影片，或來電06-2991111#8629索取專書。

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