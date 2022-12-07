前主播兼主持人廖科溢，轉戰旅遊外景節目後，兩度獲金鐘獎肯定，演藝事業再攀巔峰，不過去年底才爆出9年婚變的他，稍早突然公布喜訊，宣布與主播秦綾謙結婚，還曬出婚戒及情侶鑰匙圈放閃，讓網友紛紛留言祝賀。

廖科溢2012年與小10歲的嫩妻魏珮聿結婚，不過去年底被週刊拍到搬離愛巢，與老婆處於分居狀態，傳聞是因為工作忙聚少離多，才讓九年婚姻亮起紅燈，當時他僅表示先讓彼此靜一靜，加上妻子生活低調，不希望佔用太多新聞版面，對於是否離婚一事並未正面回應，沒想到稍早突然公布喜訊，表示找到了人生的另一半，還大方tag對方臉書帳號，新娘竟是TVBS主播秦綾謙。

廖科溢大方曬出婚戒及情侶鑰匙圈放閃，接著感性告白：「能找到與自己真正契合的人確實不容易，直到遇見了妳，對於這份愛，我願意勇敢、願意堅持，也願意給出我這這輩子往後的所有時間，我與秦綾謙結婚了」，至於婚紗部分，他表示回台灣後會再補上，秦綾謙也在instagram曬出兩人合照，接著表示：「謝謝你，廖科溢，從一開始就比我勇敢、捧著滿腔的熱情和愛、堅持拉著我一起往前進」，簡短幾句話道出濃濃愛意，立刻閃瞎眾人。

美女主播秦綾謙也有過一段婚姻，2016年爆出因第三者婚變，還被前夫勒索，秦綾謙受訪時證實有此事，透露夫家因此向她勒索250萬台幣，否則要她身敗名裂，不過秦綾謙的前夫則否認，希望她能說實話，最後雙方不歡而散，如今傳出女主播戀上金鐘獎主持人，兩人先前也並未傳出有任何互動或交情，讓網友都相當驚訝。