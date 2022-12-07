27歲英國女模特兒兼DJ黛咪蘿絲（Demi Rose），擁有天使般甜美的臉孔，以及超兇猛Ｅ級上圍，自封是「全球最性感DJ」。個性活潑大方的她，相當喜歡分享各種養眼照，近日在她在個人的社群平台上，曬出穿上黑色吊帶低胸透視連身裙，不同以往的是，她主動拿起一本書擺拍，留言表示：「圖書館管理員女孩。」

黛咪蘿絲在社群平台上曬出一系列辣照，只見她頂著一頭大波浪捲髮，穿著黑絲透膚連身洋裝，低胸的設計更顯得上圍更加豐滿，手拿著一本舊書，增添了不少氣質。她側身面對鏡頭，Ｓ形的超火辣身材一覽無遺。照片曝光短短一天便吸引超過30萬人按讚，粉絲們紛紛留言「實在太性感了」、「好想當那一本書」、「我見過的最華麗的圖書管理員」、「你在哪個圖書館？」、「我要噴鼻血了」，引發話題。

其實，黛咪蘿絲從18歲開始經營社群平台，已經累積1984萬位粉絲，她是個相當成功的網路紅人。不過，她曾經認為自己的身材太過矮小，可能無法成為模特兒，曾透露「我從沒想過我能闖入模特行業，因為我覺得我太矮了，但我試了一下，申請了一家機構，24 小時後我的模特兒生涯開始了。」