男女交往金錢價值觀很重要，一名女網友表示，和前男友因價值觀不合而分手，沒想到分手後遭對方討1200元避孕環的錢，前男友還說，「使用者付費」，讓她既氣憤又無奈，「遇到這種男生的真的會想一直單身」，貼文曝光網友也傻眼，「太誇張了，這種男生竟然有女友」。

原PO昨（6）日於論壇《Dcard》指出，和前男友還沒發展到男女朋友階段時，覺得彼此很有話題才在一起，交往後卻發現價值觀超級不合，也很計較金錢，兩人最終以分手收場。近日前男友傳訊跟她要1200元避孕環的錢說，「那個避孕環不是送妳的，如果妳想要錢給我。」

原PO表示，當初前男友說保險套很緊，不喜歡戴套子才買避孕環給她，如今兩人分手遭討避孕環，前男友還說「使用者付費，這點妳應該明白。」令她傻眼說，「當女友是你的情趣用品嗎？遇到這種男生的真的會想一直單身。」

貼文曝光，網友也看傻，「太誇張了，這種男生竟然有女友」、「奇葩中的奇葩，這種男的是不會有擔當的」、「這種男的還是單身一輩子比較好欸」、「吃飯自己付錢好嗎？既得利益者還好意思喊冤欸」、「這世界怎麼了，這種咖也有女友喔？突然覺得自己沒女友跟智障一樣」。