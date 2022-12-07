台北市高房價居大不易，使得許多民眾紛紛往新北市移動。正所謂「人潮就是錢潮」，區域人口增長足以勾勒該地房市的未來表現。永慶房產集團統計2018年至2022年5年來，新北市29個行政區之中，林口、淡水、汐止、五股和鶯歌5個行政區人口成長最為顯著，也促進區域房市的熱絡。盤點此5大行政區的房市表現，其中林口人口成長最多，帶動房價上漲28.3%；而淡水和鶯歌仍有2字頭房價，房價相對親民。

根據新北市政府民政局資料，林口區近5年人口增加17,720人，5年內人口成長率高達16%，數量和增幅皆位居新北市第一名。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近幾年來隨著工業園區、捷運等重大建設的陸續到位、人口大量遷入，林口房價也隨之水漲船高。2018年林口住宅平均單價為25.4萬元，到了2022年單價已到32.6萬元，漲幅高達28.3%。

北市淡水區以1萬3千人的增長量位居第二，但以2654件的房市交易件數榮登新北市人口增長前五名中的第一名！陳金萍表示，淡水除了擁有生活機能完整的舊市區，支撐起穩定的基本房市交易量之外，開發已久的淡海新市鎮第一期，隨著量販店、百貨商場的進駐，以及輕軌和淡江大橋的建設，生活機能逐漸完備，使得人口不斷遷入。根據內政部最新數據，2022年第2季淡水區的新建餘屋(待售)住宅宅數就去年同季下降31%。原本被戲稱為鬼城的淡海新市鎮，顯然將迎來翻轉。

陳金萍也點出，淡海新市鎮持續有建案推出，房屋供給量大。因此淡水區的交易量雖多，但5年來18.1%的房價漲幅卻是新北市5大人口增長行政區中最小的。2022年淡水區的平均單價為25.5萬，尚未破30萬元大關，就房價而言仍頗具競爭力。房價相對親民和房屋選擇多的淡水區，對有意購屋的民眾不失為好選項。

另外一處房價仍有2字頭的區域，便是鶯歌區。陳金萍表示，鶯歌過往是新北市房價相對低廉的蛋白區，但隨著交通建設和區域發展，房價有迅速抬升的跡象。未來新北捷運三鶯線完成後，從鶯歌搭乘捷運可直接抵達台北捷運藍線的捷運頂埔站，便利北市交通往返。除了交通建設，新北市政府也推出「三鶯文創整合計畫」，將在鶯歌興建「新北市美術館」，打造「鶯歌藝術城」，進一步活化區域，未來也將帶動房市的熱潮。根據實價登錄數據，鶯歌區住宅的平均單價已從2018年的18.1萬元，迅速攀升至23.4萬元，漲幅高達29.3%。漲幅雖然驚人，但是單價仍是相對親民的2字頭。