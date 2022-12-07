桃園市一名62歲鄒姓婦人，疫情期間因有資金上的需求，在網路上隨意查詢快速過件的網路貸款廣告，因為沒有多加查證，淪為詐騙集團取款帳戶，非但未能成功取得資金，還因此吃上官司，警方獲報後也循線查獲集團成員，除依法送辦外，也將持續擴大偵辦，以避免更多人受害。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，鄒婦日前因急需資金周轉，上網找尋貸款廣告，不慎墜入詐騙陷阱，詐騙集團以需要提供財力證明為由，要求鄒婦提供存摺，並協助提領轉入其戶頭之款項，鄒婦不疑有他，前往郵局提領並交由俗稱收水的王姓男子，殊不知這是其他遭詐騙被害人匯入的贓款新臺幣27萬餘元，也讓提供帳戶的鄒婦淪為詐騙集團的共犯。

警方獲報後，立刻組成專案小組，擴大調閱監視器畫面，經抽絲剝繭後鎖定23歲王姓男子涉有重嫌，蒐集事證，6日傍晚持拘票至他台北市松山區住處拘提到案。王男雖坦承犯案，但始終不交待詐騙所得流向，警方研判背後有上游集團接應，詢後除依詐欺罪嫌送辦外，也將持續追查幕後集團主嫌。

警方呼籲，貸款詐騙案件層出不窮，許多看似簡單便捷的網路貸款，可能暗藏騙局，請各位民眾務必提高警覺，避免掉入陷阱，也切記不要隨意將銀行帳戶或手機門號交給他人使用，更不可替他人提領來路不明款項，以免淪為詐騙集團的車手，因而觸法得不償失。