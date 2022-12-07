基隆市大武崙公車站前，7日上午發生一起行車糾紛。一輛國光客運的公車準備進站時，見到有男子在公車站牌前違規停車，阻擋公車進站，客運何姓司機下車要求對方駛離，不料違停男子聞言大怒，追上客運疑出手打了司機一拳，基隆市警方接獲報案處理中。

據了解，國光客運一班客運班車7日上午6時許自新北市金山發車，行經基隆市大武崙時，發現有車輛在公車停靠區違規停車。司機先是按喇叭示意，後下車勸對方駛離，對方不從。違停駕駛或許誤以為何姓司機打算拍照檢舉，竟作勢要開車衝撞何姓司機。

何姓司機閃開後，便回到客運的駕駛座上。違停駕駛也尾隨上車嗆聲，過程中疑似出手打了客運司機造成背部挫傷後，就下車離去，客運司機隨即向警方報案求助。國光客運表示，該班客運上有22名乘客，事態並沒有影響到車上乘客，但國光客運另外派出接駁車，將車上乘客離開。

國光金山站蔡耀堂站長表示，何姓駕駛到職國光約十年，平時表現良好、謹守本分，獲遴選為復康巴士駕駛。該公司全力全力協助何姓同仁捍衛應有權益，除將針對事發當事人給予慰勉外，另外也支持何姓司機驗傷提告，爭取自身的法律權益。

基隆市警局第四分局表示，全案已依規定受理傷害案，並已查明動手毆打司機的，是簡姓自小客車駕駛，後續將通知簡男到案說明依法偵辦。