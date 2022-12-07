俄軍發射飛彈轟炸烏克蘭基礎設施

儘管西方針對俄羅斯侵略烏克蘭，下重手實施嚴厲制裁，但從俄軍11月底用來攻擊烏克蘭電力與能源基礎設施的飛彈殘骸看來，它們並不是庫存的舊彈，而是受制裁後新生產的。

據《紐約時報》（The New York Times）和《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，總部在英國的獨立組織「衝突軍備研究所」（Conflict Armament Research）發布的最新調查報告顯示，俄羅斯巡弋飛彈生產並未受美國制裁影響。

基輔武器調查人員發現，在俄軍11月23日發動的廣泛攻擊中，至少有1枚俄製Kh-101巡弋飛彈不是10月以前打造的。

Kh-101上有13個數字組成的序號，其中前3個數字表製造工廠，接下來另3個數字代表Kh-101的版本，接下來兩個數字是生產日期，至於剩下的5個數字所代表的，則是生產批次和序號。而在兩個版本中，其中Kh-101搭載的是傳統彈頭，至於Kh-102搭載的則是核彈頭。

The New York Times reports that #Russia made cruise missiles just months ago despite Sanctions!!!



One of the air launched missile (Kh-101) was produced this summer, and the other after September, as evidenced by the markings on the ammunition, which means that Russia "found... pic.twitter.com/vPMlU22lMy — Conflict Watch PSF (@AmRaadPSF) December 7, 2022

一位研究人員說，莫斯科能繼續製造如Kh-101等先進導引飛彈顯示，儘管受到制裁，但它已找到辦法取得半導體，還有其他原料。再不然，就是在開戰前，它已囤積了龐大的零組件。

事實上，自從俄羅斯侵略烏克蘭後，「衝突軍備研究所」調查人員前4次到基輔都發現，幾乎所有的俄製先進軍備，如加密無線電通訊系統，還有雷射測距儀等，都是用西方半導體製成的。