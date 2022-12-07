展開東部客場之旅的湖人，7日來到了詹姆斯（LeBron James）的娘家騎士踢館，但前2戰合計砍下99分的「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis），此戰只出賽8分鐘就因嚴重感冒離場，也讓詹姆斯獨木難撐大局，明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）拿下43分、6籃板及5助攻，率領騎士以116比102擊退湖人，終止對手3連勝。

幫助球隊拿下首座NBA總冠軍，首節騎士也趁著暫停播放2016年奪冠影片，向隊史最偉大的球星詹姆斯致敬，不過雙方依舊展現運動家精神盡全力拚搏，因傷缺席5場比賽的騎士中鋒傑瑞特艾倫（Jarrett Allen）復出，首節他以7投7中砍下14分，幫助騎士取得27比26微幅領先。

只是湖人陣營傳出安東尼戴維斯因為出現感冒症狀，首節還沒打完就走回了休息室，本戰再也沒有回歸，留下1分、3籃板及2助攻數據，少了安東尼戴維斯的湖人沒有放棄，前3節還是能緊咬著騎士不放，不過就在關鍵第4節中，米契爾跳了出來接管比賽，單節轟進17分建立了穩定領先優勢，最終騎士以116比102將勝利收進口袋，本賽季雙方2場對戰，皆由騎士取得最終勝果。

近7戰拿下5勝的湖人，若非11月29日慘遭溜馬絕殺，戰績還能更加耀眼。賽後湖人總教練漢姆（Darvin Ham）談到安東尼戴維斯狀況，透露「一眉哥」曾一度燒到38.3度，卻仍堅持出戰，「他沒有辦法繼續打下去，病況也更加惡化了，所以他只能退場休息，只是他並沒有離開，仍在球場內關心賽況。」