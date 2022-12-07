2022世界羽聯BWF年終總決賽7日展開，小組賽首戰寶島一姐戴資穎出戰中國大陸何冰嬌，奮戰47分鐘以19比21、19比21飲恨，接下來兩場小組賽繼續加油！

戴資穎10月份結束歐洲圈賽事後，就回到台灣調整備戰年終賽，本屆年終賽她和兩位泰國選手伊瑟儂（Ratchanok Intanon）、布莎南（Busanan Ongbumrungpan）及何冰嬌在小組賽階段同組，首場小戴面對過去交手13次拿下10勝的何冰嬌，兩人上次交手是10月底法國公開賽女單4強賽，當時小戴直落二落敗。

這次交手，何冰嬌首局開局就3比0給戴資穎下馬威，隨後戴資穎在落後下仍幾度靠著連續得分不讓何冰嬌甩開，也曾超前過比數，雙方該局後段拉鋸，何冰嬌先出現局點，小戴19比21先讓出。

第2局一開始兩邊分數緊咬，3比3後戴資穎失誤略多，被何冰嬌連得7分擴大領先，小戴4比11落後進入技術暫停，不過回到場上後小戴持續不放棄追分，施展她擅長的手法變化，讓對手擊球上出現難度，加上何冰嬌體力有點下滑、速度有變慢，小戴靠著連得6分追到11比14只剩3分差距，之後一步一步持續找尋機會扭轉戰局，終於在該局尾聲小戴18比18追平分數，小戴也握拳吶喊為自己鼓舞。

隨後何冰嬌連得2分回應，先出現賽末點，小戴追回1分後，下1分回擊出界、比賽結束；何冰嬌繼法國羽球公開賽後，再度從小戴手中奪勝，生涯對戰首度取得2連勝。

下一場小戴將在8日對壘泰國布莎南，期待要回一勝，保住爭取晉級4強的機會。

稍晚寶島一哥周天成也會在男單小組賽出賽，對手是新加坡駱建佑。