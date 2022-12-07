一名現役胡姓軍人前年投宿北市一間青年旅館，卻趁著酒勁偷摸同房的少年大腿內側，遭到少年報警提告。一審法院依犯性騷擾罪，處拘役55日，案經上訴，高等法院認為胡男為軍人，改依現役軍人犯乘機猥褻罪，處有期徒刑9月可再上訴。

判決書指出，胡姓軍人2020年9月晚間投宿北市某間青年旅館，與少年A等人同房，未料，隔日凌晨胡男見A男熟睡，便掀開A男床位的窗簾，以手撫摸A男的左側大腿及鼠蹊部，一舉驚醒A男後走出房間。

後來，A男趁隙傳送訊息向友人呼救，胡男返回房間後再度掀開A男床位的窗簾，當場被A男斥責，胡男後退幾步後，站在走廊上掏出下體，面對A男的床位自慰返回床上休息，A男確定胡男熟睡後才逃出房間求援報警。

一審法院依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役55日，胡男不服判決上訴，高等法院審理時，法官認為胡男為軍人，所犯的法條應為陸海空軍刑法中的現役軍人乘機猥褻罪，故撤銷原判決，改處有期徒刑9月。可再上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！