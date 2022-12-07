中央大學太空及遙測研究中心與財團法人國際合作發展基金會合作，製作2023「瞰見．邦誼」衛星影像月曆，透過超高解析度遙測衛星的太空攝影視角，看見我國與13個友邦合作的美好情誼。

中央大學過去28年來每年都利用衛星影像製作月曆，今年首次與國合會合作，透過台灣各項邦交國的援助計畫，共同瞰見糧食安全、經濟發展、公衛醫療、氣候變遷與環境保護等問題，攜手友邦夥伴，共同邁向永續發展。

這次月曆影像包括拉丁美洲的貝里斯、瓜地馬拉和宏都拉斯；位於加勒比海的海地、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞和聖文森國；位於亞太地區的馬紹爾群島、諾魯、帛琉和吐瓦魯國；以及南美洲的巴拉圭和非洲地區的史瓦帝尼等友邦國家。

中央大學校長周景揚表示，太空遙測中心跟一些友邦有非常多的合作計畫及援助計畫，此次以50公分地面解析力視角來拍攝，呈現出的影像能夠清楚看到每一個友邦國家的地形、地貌，帶來不同的感受。

國合會秘書長項恬毅說，這次推出以對外援助工作為主題的月曆，很有紀念意義，希望透過友邦國土的衛星圖像，分享台灣公、私部門合作攜手友邦共同致力落實聯合國永續發展目標SDGs的各種面向。

衛星影像的部分，不同國家皆有其獨自特色的美麗地景，如海港地區可見城市矗立沿岸，與海洋呈現完美對比。內陸地區可見人民生活軌跡，如棋盤般縱橫的稻種生產田區、提升農作物耕種效率的噴灌機所留下之幾何圖形。高山地區則有著奇特的火山地形，海島國家呈現珊瑚礁島嶼與湛藍的潟湖景觀。