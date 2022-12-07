根據內政部公布2022年房價所得比（又稱購屋痛苦指數），以台北市房價所得比16.17倍最高，全國平均也要9.58年。在近期工料雙漲、緊縮土建融及房市交易熱度降溫下，中小型建商恐面臨資金斷鏈的危機，市場更擔憂形成骨牌效應，建商倒閉停工潮將導致民眾權益嚴重受損。華南金(2880)旗下華南銀行建議，所有購買預售屋的消費者都應瞭解「不動產開發信託」或「預售屋價金信託」來保障自己的血汗錢。透過信託專款專用的機制，可監督建商施工進度及控管資金運用，確保興建資金依工程進度專款專用，避免建商因財務危機或其他因素挪用興建資金，以促進建案順利完工。

以新北市樹林日前傳出興建中的預售案「凱旋大苑」建商無預警宣布解散為例，工程停擺，預售屋淪為爛尾樓，103戶承購戶成為苦主，雖然後續傳出有其他建商可能接手續建，但仍讓人憂心忡忡，辛苦打拚一輩子，買房可不能踩雷！

華南銀表示，該建案若有搭配「不動產開發信託」，萬一不幸發生爛尾樓情事，也可啟動續建機制，由銀行及建經公司共同協助籌措資金、委任其他建商繼續完成工程，保障消費者權益，不讓辛苦錢化為烏有。另一方面，建商透過提供「不動產開發信託」或「預售屋價金信託」可加強對消費者的保障，也能讓消費者更加安心，進而為自家建案品牌加分，達到雙贏。

全球經濟震盪，利率上升、缺料、缺工的問題未解，爛尾樓新聞又時不時浮上檯面。華南銀行表示，雖然我們不能掌控大環境的好壞，但至少能運用「信託機制」，由銀行為民眾把關購買預售屋的血汗錢，踏實守護夢想家園。