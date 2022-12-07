苗栗69歲蔡姓婦女有C肝病史，日前因上腹部不適，到衛福部苗栗醫院就醫，發現有3公分肝腫瘤，蔡婦接受腹腔鏡肝臟切除手術後，恢復良好目前已出院休養。

蔡姓婦女先到肝膽腸胃科醫師陳世源就醫，陳醫師透過腹部超音波檢查發現病患有3公分肝腫瘤，進而轉介外科醫師陳雁捷進一步診治，透過影像學及理學檢查確診為肝細胞癌。

陳雁捷和病患說明溝通後，以腹腔鏡肝臟切除手術治療，蔡婦目前已康復出院，無需輔助治療，後續安排整合醫療門診，並肝膽內、外科定期追蹤治療C肝及肝癌，還有每3到6個月抽血檢驗肝功能及胎兒蛋白，以及腹部超音波或電腦斷層檢查。

陳雁捷指出，目前臨床上肝癌治癒治療有手術切除、局部消融（電燒）與肝臟移植等方式；而手術目的是切除完整癌細胞，及術後剩餘肝臟組織，仍可讓病患保有功能。在執行手術治療前，主治醫師會完整評估肝腫瘤大小、顆數、位置、是否靠近血管及轉移，年齡及其他身體狀況亦納入考量因素。

陳醫師說，手術治療可分為傳統手術及腹腔鏡微創手術， 近數十年來，腹腔鏡手術興盛發展，腹腔鏡肝臟手術亦取得重大進展，相較於傳統肝臟手術上腹部大L型或賓士型傷口，腹腔鏡手術擁有較小的手術傷口，意味著較少的傷口併發症，較少的術後疼痛，讓病患於術後較早恢復正常生活。

隨著外科醫師手術經驗的累積，且得益於新穎醫材如音波刀等器械的助益下，腹腔鏡與傳統手術在肝癌治療成效上已無顯著差異，在外科醫師審慎評估合適病患前提下，腹腔鏡肝臟手術將成為病患的另一選擇。

部苗院長李明輝表示，目前肝癌手術的技術其實已經非常成熟，醫師會依照患者病情進一步完整評估合適的治療方式，提高手術的精確度，讓病患放心就醫。

李院長也指出，肝癌是沉默的癌，根據統計，超過6成人發現肝癌時已是晚期，提醒有B、C肝病史者，定期肝臟追蹤檢查，可以早期發現病灶，早期治療，提高治癒率，是非常有必要的。