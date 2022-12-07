微型電動二輪車新制上路，屏警祭出6大策略防制交通事故。(警方提供)

立法院日前已修正「道路交通管理處罰條例」，電動自行車將納牌管理，並增訂違規騎乘及改裝相關罰則，為此，屏東縣警局針對縣內易肇事路口，祭出6項策略，盼能藉此防制事故發生。

屏東縣警局交通隊副隊長莊正熙指出，電動自行車過去因不需申請牌照、投保強制險，常衍生車禍、無法理賠等爭端；政府為此修法加強納管，並更名為「微型電動二輪車」，自11月30日起，微型電動二輪車需經檢測及型式審驗合格，並登記、領用、懸掛牌照及投保強制汽車責任保險後，才能騎乘上路。

若未領牌上路，將處新台幣1200元以上至3600元以下罰鍰，並移置保管車輛；若未投保強制險，將處新台幣750元以上至1500元以下罰鍰。

微型電動二輪車新制上路，屏警祭出6大策略防制交通事故。(警方提供)

警局則將針對轄區微型電動二輪車易肇事或多事故路段，統計分析肇事時段、型態及主要肇因，彈性規畫執法勤務，平時執行各項交通執法勤務，如發現違規行為，將主動攔查取締。

經分析縣內交通事故概況，主要肇因以未注意車前狀況（如超速）約42％，其中機車族群未戴安全帽人數中，受傷比例約81％，故防制重點為機車族群、路口事故、側撞類型，警局為此祭出6大防制策略，包括速度管理、安全帽違規取締、號誌運用、路口違停取締、科技執法及行車視距檢視，加強防制交通事故發生。

屏東縣警局長劉印宮呼籲，民眾騎乘微型電動二輪車雖無需駕照，但需年滿14歲才能騎乘，且騎乘時必需配戴合格安全帽，並且不得載人、不超速（時速25公里以下）、不酒駕等，遵守標誌、標線及號誌行駛，夜間騎乘時記得要打開燈光，警局將積極配合政策執行維護交安工作，共同維護用路人行車安全。