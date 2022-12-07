「台南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道工程」原訂昨天（6日）起將封閉南科防汛道路大洲二號橋與兩側防汛道路施工，封閉期間長達20個月，恐對南科交通衝擊甚鉅，台南市政府交通局與內政部營建署經協商後，已要求營建署先搭替代便橋後再封閉大洲二號橋，降低衝擊。

交通局指出，「台南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道工程」，目的是疏解南科地區迅速發展帶來的人車潮及交通壅塞問題，其中，跨越大洲排水的大洲二號橋與兩側防汛道路，原本預計12月6日起至2024年8月封閉施工，封閉期間，用路人須提前改道北外環橋下道路、大洲產業道路，不少南科上班族都忍不住嘆「交通黑暗期說來就來」，也有人抱怨，台南怎麼到處都在封路施工。

由於北外環銜接樹谷園區連絡道工程，是許多南科從業人員上下班取道的必經之路，交通局長王銘德說，考量若封閉該橋，對交通出入影響甚大，市長黃偉哲指示副祕書長邱忠川日前再次會同營建署現勘，決定於周邊先搭設便橋，提供較完善替代道路後，再封閉大洲2號橋，降低往返南科園區交通衝擊，後續將由營建署規畫與執行便橋搭設工程，確認後，會再市民朋友說明各項交維及改道措施。