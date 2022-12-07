陳文茜（右）與蔡琴兩人天南地北分享相處的點滴。（Yahoo TV《茜問》提供）

歌后蔡琴受林懷民之邀，12月將在雲門綠劇場開唱，演唱會前特別撥冗上了好友陳文茜在Yahoo TV的《茜問》，一直以形象雍容優雅的蔡琴，私下真實性格也首度曝光！陳文茜在節目一開始，就說要摧毀蔡琴的形象，節目的過程中兩人果然聊到忘我，讓蔡琴完全拋開包袱，現場示範起平常如何幫陳文茜按摩，並鬆口說出自己私下答應了文茜的一個請求，就是有一天能在文茜的病榻旁，為她唱離開人世的最後一首歌。

陳文茜自稱因為罹患怪病，因此每天受到免疫系統攻擊，全身水腫相當嚴重。她的閨密蔡琴雖然貴為天后，卻經常替自己做全身按摩，幫助她消水腫減輕病痛，蔡琴還在節目現場示範按摩手法，並分享私下按摩時，文茜必須整個人躺在她的懷裡，從頭到腳全身都要慢慢按，每次都要花很久的時間，常常讓蔡琴按得滿頭大汗，也可看出兩人好交情。

兩人在節目中還說彼此私下的暱稱，陳文茜稱蔡琴是「蔡總統」，她說這個世界就是應該讓蔡琴站在國際舞台上，什麼政治外交的場合，只要蔡琴一開口，世界就和平了！如果是蔡琴當總統，就能少去無聊的政治口水，藍綠紛爭，而且還能每天聽「蔡總統」高歌一曲，所有人就直接被融化了；蔡琴則喊陳文茜是「尤主任」，因為在她眼裡陳文茜就是性感尤物，還調侃說每天只要看文茜彎個腰撿個東西，露出波濤洶湧，這天下也都太平了，兩人妙語如珠，你來我往，非常精彩！

蔡琴還提到，陳文茜某天深夜突然交給她一個非常艱鉅的任務，就是有朝一日，希望蔡琴能在她的病床旁唱告別曲，蔡琴說她過去從沒答應過這種要求，但文茜是非常認真地請求她，她當時就唱了JOHN DENVER的經典歌曲Today，陳文茜當場就哽咽哭了。對此陳文茜解釋道，蔡琴是她聽過台灣最好的嗓音，重點是蔡琴擁有的俠女性格，讓她的歌聲更有感染力。兩人天南地北分享相處的點滴，也讓觀眾看見蔡琴私下不為人知的真實面貌。