滙豐銀行再度升級行動銀行服務，除了年初新增海外股票下單功能外，近期全新推出在手機上可進行基金買賣與延長線上換匯時間至全天24小時的服務，完善行動銀行投資功能，讓滙豐行動銀行領先業界，成為投資人最愛使用的銀行App。

滙豐（台灣）商業銀行加速推動行動銀行服務，短短一年間升級三大投資服務，不論客戶想交易海外股票、買賣基金、或是進行換匯，只要登入手機行動銀行App，便可隨時隨地享受完整24小時線上投資服務，不錯過任何投資機會。

滙豐銀行始終傾聽消費者心聲，於今年3月全新升級行動銀行App，新增下單海外股票功能，只要30秒，客戶便能輕鬆完成美國及香港股票市場的交易，彈性運用資金，即時掌握市場波動；目前已有超過六成的客戶透過行動銀行下單。

接著於11月，滙豐行動銀行再度進行兩大升級，推出在手機上可進行基金買賣與延長線上換匯時間至全天24小時的服務，完善行動銀行投資功能，讓滙豐行動銀行領先業界，成為投資人最愛使用的銀行App。

滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁李勝凱表示，在數位浪潮的推波助瀾下，消費者更偏好能透過手機或平板載具即時追蹤市場動態。滙豐銀行洞察 消費者需求，持續挹注集團資源，不斷優化財富管理數位平台。此次於行動銀行App上新升級的基金買賣與換匯服務，讓消費者不需受銀行交易時間或時差限制，24小時都能進行銀行交易，隨時掌握財務目標達成率。