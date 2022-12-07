美國再宣佈批准向台灣出售一批新的武器裝備，聲稱這次軍售是以應對共機持續擾台、協助台灣維護其軍事裝備為目的，同時增進其與美國和其他盟友的軍力相互操作能力。

《美國之音》報導說，美國國務院政軍事務局週二（2022年12月6日）晚間發表新聞稿說，美國批准這筆價值達3億3000萬美元的軍購案，為台灣擴充其軍機零部件和相關設備的庫存，稱此舉不會改變地區的軍事平衡。

.@StateDept authorizes a proposed Foreign Military Sales #FMS case for @TECRO_US #Taiwan to purchase Aircraft Standard Spare parts valued at up to $330 million. #FMSUpdate – https://t.co/4cnu1jZJl7 pic.twitter.com/K8yMUHBsX8 — Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) December 7, 2022

美國國防安全合作局在另一份相關的新聞稿中說，台北方面向美國申請擴充相關庫存，為F-16、C-130等美製軍機以及台灣自行研製的經國號IDF戰機補充標準零部件和維修配件，以及相關的後勤支持。

新聞稿說，得到批准的這項武器軍售案將幫助接受方提高其應對目前和未來威脅的能力，同時提供對地區安全至關重要的防衛和運輸能力。

美國國會眾議院議長佩洛西訪問台灣之後，中共軍機大幅度提升了在台灣周邊空域的演習、偵查和威脅行動。（圖／空軍司令部臉書）

台灣國防部星期三在一份新聞稿中表示，美方星期二批准了一項「航材標準零附件」和一項「航材非標準零附件」軍售案，總金額達4億2800萬美元，可望在一個月後正式生效。「本次美方同意供售航材零附件品項，有助於維持我空軍戰機裝備妥善與消耗補充，滿足防衛作戰與戰備訓練需求，以確保我傳統戰力之不墜。」

報導說，近些年來，特別是在美國國會眾議院議長佩洛西訪問台灣之後，中共軍機大幅度提升了在台灣周邊空域的演習、偵查和威脅行動，迫使台灣空軍頻繁派出軍機應對，加快了飛機零部件的損耗。

台灣國防部當天的另一份新聞稿說，從前一天上午6點開始的24小時中，國軍一共「偵獲共機17架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域4架次，共艦4艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。」

報導說，北京一貫反對美國對台軍售，並警告美方不要「玩火」。