隨著經濟可能陷入衰退的風險升高，從科技巨頭到消費品公司，近來美國企業掀起了新一波的裁員縮編潮。

根據此前的一份調查報告，光是10月份，美國雇主宣布的裁員人數就暴增了13%，達到33,843人，創下2021年2月以來的新高記錄。

近幾周以來，包括亞馬遜等主要美國企業都先後發布裁員計畫。

亞馬遜已經解雇旗下設備部門的部分員工，知情人士透露，該電商巨頭計畫裁員約10,000人，包括零售和人力資源部門都將受到影響。

由於廣告業務低迷不振以及成本不斷攀升，臉書母公司Meta Platforms宣布裁員13%，約將裁掉逾11,000人，創下今年以來科技業規模最大的裁員行動之一。

DoorDash告別在疫情高峰期飛速成長的榮景，宣布裁員約1,250人。推特在全球首富、特斯拉執行長馬斯克以440億美元收購後，已經裁掉一半員工，從通訊、內容策畫到產品與工程等各團隊都受到影響。

彭博社報導，花旗旗下投銀部門已裁員數十人。路透社在11月初報導，摩根士丹利將在未來幾周內於全球展開新一輪裁員，而周二的最新消息指出，大摩將在全球裁員1,600個職位、相當裁撤約2%人力。

英特爾此前宣布2023年將削減成本30億美元，執行長季辛格（Pat Gelsinger）證實裁員將是減支計畫的一部分，預計將自第四季起展開行動，但沒有具體說明會影響多少員工。最新的進展是，根據英特爾呈交給加州就業發展局的文件，英特爾將在加州裁員數百人，而根據最近的報導，英特爾已經為其全球的工廠員工提供為期3個月的無薪假選擇。英特爾發言人Addy Burr在周二證實了這個消息，並表示「自願休假方案讓我們有機會降低短期成本」。

數位支付公司Stripe裁員約14%，網約車平台Lyft宣布裁員683人或約13%，Warner Bros Discovery子公司華納兄弟影業（Warner Bros. Pictures）擬在發行與行銷部門裁員5%～10%。

硬碟大廠希捷科技（Seagate Technology）宣布全球裁員3,000人，相當於8%人力，作為其重組計畫的一部分。思科宣布將於2023財年第二季展開重組計畫，預計將影響大約5%的員工。

電腦製造商惠普公司（HP Inc）預計到2025財年底，將裁員多達6,000人。

網路媒體公司Buzzfeed周二宣布，因經濟形勢惡化，以及數位媒體業務面臨挑戰，將裁員約12%。截至去年12月31日，該公司全球六個國家擁有1,522名員工。