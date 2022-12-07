台北市高房價居大不易，使得許多民眾紛紛往新北市移動。正所謂「人潮就是錢潮」，區域人口增長足以勾勒該地房市的未來表現。永慶房產集團統計2018年至2022年5年來，新北市29個行政區之中，林口、淡水、汐止、五股和鶯歌5個行政區人口成長最為顯著，也促進區域房市的熱絡。盤點此5大行政區的房市表現，其中林口人口成長最多，帶動房價上漲28.3％；而淡水和鶯歌仍有2字頭房價，房價相對親民。

根據新北市政府民政局資料，林口區近5年人口增加17,720人，5年內人口成長率高達16％，數量和增幅皆位居新北市第一名。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近幾年來隨著工業園區、捷運等重大建設的陸續到位、人口大量遷入，林口房價也隨之水漲船高。2018年林口住宅平均單價為25.4萬元，到了2022年單價已到32.6萬元，漲幅高達28.3％。

至於未來，林口的發展仍值得期待。國際知名半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）已宣布將進駐新北市林口工一市地重劃區的產業專用區，其他相關企業、協力廠商也預計進駐。以艾司摩爾為首的產業聚落，不僅將帶來眾多就業機會，也有望帶動強大消費動能，林口房市未來可期。

新北市淡水區以1萬3千人的增長量位居第二，但以2,654件的房市交易件數榮登新北市人口增長前五名中的第一名，陳金萍表示，淡水除了擁有生活機能完整的舊市區，支撐起穩定的基本房市交易量之外，開發已久的淡海新市鎮第一期，隨著量販店、百貨商場的進駐，以及輕軌和淡江大橋的建設，生活機能逐漸完備，使得人口不斷遷入。根據內政部最新數據，2022年第2季淡水區的新建餘屋數就去年同季下降31％。原本被戲稱為鬼城的淡海新市鎮，顯然將迎來翻轉。

淡海新市鎮持續有建案推出，房屋供給量大。因此淡水區的交易量雖多，但5年來18.1％的房價漲幅卻是新北市5大人口增長行政區中最小的。2022年淡水區的平均單價為25.5萬，尚未破30萬元大關，就房價而言仍頗具競爭力。房價相對親民和房屋選擇多的淡水區，對有意購屋的民眾不失為好選項。

陳金萍提醒，雖然人口增長是房市前景看好的信號之一，趁著房價仍低時入手往往能搶佔先機。但部分重劃區可能仍屬早期開發階段，交通規劃和生活機能尚未全面到位，有意購屋的民眾應根據自身需求審慎考慮，以免入住後因生活機能尚未完善，反造成自身不便。