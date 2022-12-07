國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇接獲恐嚇電話，中廣董事長趙少康今聲援表示，透過這起事件可看到王的正直、敢言就是黑道、犯罪者所懼怕的人，更是能夠制衡民進黨的對象，「支持掃黑，就挺王鴻薇」，不向惡勢力低頭。

趙少康表示，民進黨荒謬執政六年，各地頻傳國人被犯罪集團拐賣到柬埔寨、全台詐騙綁票集團猖獗等重大社會案件，近期才大動作宣示要掃黑，又傳出疑似黑道電話恐嚇正派政治人物，更加證明現在黑道犯罪氣焰囂張、有恃無恐。

趙少康指出，王鴻薇才投入立委補選不到一周，就接到「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍」等赤裸裸的恐嚇言論電話，台灣治安敗壞由此可見，請執政黨用一致標準譴責，請執政黨與警察單位全力緝兇，遏止犯罪，儘速讓真相大白。

然而外界也傳出王鴻薇「自導自演」聲，對此，趙少康聲援，王報案就是為了抓出兇手，且證據確鑿，說王自導自演，難道是在說王自己抓自己？更何況王先前踢爆前新竹市長林智堅論文抄襲等爆料都貨真價實，王一向講話全憑實據，根本不需要造假。