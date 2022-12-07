南投縣議會議長何勝豐遭爆料，指稱其亞洲大學碩士論文和秘書羅崴騰相似度高，且2人還是同一位指導教授、同時完成論文，遭質疑抄襲。校方表示啟動調查，請2人在15天內提出申訴，僅1次申訴，依審定結果辦理。

亞洲大學表示，亞大已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人，如果雙方收到審定結果通知後，如有不服，可在15天內向委員會提出申訴，且以1次為限，委員會接獲申訴後即召開委員會審議，最後再依審定結果辦理。

據了解，何勝豐2014年就讀亞大生物與醫學資訊學系碩士班，畢業論文題目為《分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性之探討》，被質疑涉及抄襲他的議會祕書、也是碩班同學的羅崴騰論文，2人的指導教授都是張培鈞博士，資人質疑爆料。

南投縣議長何勝豐表示，他到現在尚未接獲亞洲大學的電話，不清楚自己的碩士論文有沒有遭人檢舉，甚至遭學校調查，若真的有人檢舉，他不會到學校做進一步說明，甚至提出申訴。