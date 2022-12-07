《許，一杯子的幸福禮盒》 屏東最新文創品。(屏縣府提供)

屏東縣政府最新推出《許，一杯子的幸福》城市杯文創伴手禮，融入屏東在地代表性圖樣，讓黑鮪魚、梅花鹿躍然杯上。屏東縣長潘孟安表示，《許，一杯子的幸福》就是取諧音「一輩子的幸福」，希望收到杯子的人都能幸福滿滿。網友頻頻敲碗說，真的好想要。

屏東縣公部門美學近年顛覆許多人想像，從充滿地域文化特性的縣府名片、時尚感十足的縣政月刊AMAZING PINGTUNG、到以手感插畫呈現繽紛海洋世界的旅遊手冊「海底40米」，縣府創意都備受好評，此次以屏東特色元素設計城市杯，也是充滿深深的寓意。

屏縣府傳播暨國際事務處指出，屏東城市杯杯身採時下流行的莫蘭迪綠與藍色，呼應屏東限定山與海，鑲在上面的金屬徽章也分別搭配古金及古紅銅色來呈現山海，並將屏東特有物產轉化為縮圖符號呈現，圖內暗藏玄機，黑鮪魚躍出海面形成了「P」，山下的梅花鹿形成了「T」，「P＆T」代表了PINGTUNG的縮寫。另把手與杯口上的金漆，則提昇對杯的質感。

「一杯子，寓意就是一輩子，小小對杯帶著滿滿祝福」，潘孟安表示，城市杯禮盒一組2入，取《許，一杯子的幸福》的意思就是希望把屏東祝福送給大家，當受贈者在使用杯子時，能感受屏東的熱情暖心。

《許，一杯子的幸福》城市杯禮盒包裝也很特別，手提外袋包裝是簡約時尚風格，輕巧毛氈材質，搭配高質感PU皮革手提，與燙金字硬紙盒內外呼應，深具質感與品味令人愛不釋手；附上精緻的小卡也翻譯成英、日文版本，日後縣府辦理行銷活動或接待國際外賓時，可以作為伴手禮，都深具意義。

傳播處表示，《許，一杯子的幸福》城市杯的禮盒包裝並未對外販售，但為了讓民眾有機會得到這精美的文創伴手禮，將會在傳播處及i屏東～愛屏東臉書舉辦抽獎活動，許民眾一杯子的幸福。