楊嫌持槍闖進超商搶劫。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

警方將楊嫌壓制逮捕。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣30歲楊姓男子5日晚間10點多，持槍前往苗栗市1家超商搶劫，楊嫌趁店家打烊之際，硬闖入店裡搶走2萬元並駕車逃逸，警方獲報展開追捕，歷經30個多小時，在隔天6日清晨4點多，就將楊嫌逮捕歸案，7日訊後依強盜罪嫌移送地檢署偵辦。

根據了解，楊姓嫌犯趁著超商打烊、鐵門剛放下的時候，趁機鑽入超商店內，手持槍械並拿出手銬將店員上銬，再走道櫃檯翻找財物，偷走現金2萬元逃逸，苗栗縣警察局獲報後，局長陳武康立即指示警察局刑警大隊與苗栗分局成立專案小組，並親自參與專案會議指示偵辦方向。

案發1小時警方就鎖定楊嫌涉嫌重大，立即展開線上圍捕，並在案發現場附近廟宇有楊嫌蹤跡，楊隨即駕車在市區逃竄，警方追逐一段路後，楊棄車逃逸，身上的手機、證件等隨身物品也散落一地，警方則在車內查獲多發改造子彈及1面失竊車牌，經通知該車牌車主，被害人才知車牌遭竊。

警方知悉楊嫌沒有交通工具也未返家，研判他可能會在公園、旅館等處藏匿，因此鍥而不捨深夜埋伏在犯嫌可能出沒地點，終於在隔日清晨4時30分許，在苗栗市中正路一處公園順利將楊嫌壓制拘提歸案，並在他身上查獲作案槍枝，還有搶來未花用的贓款2萬餘元等證物，全案在發生30小時後宣告偵破，所得贓款全數追回發還被害人，而楊嫌也依法送辦，並向法院聲請羈押。

苗栗分局分局長林永勝表示，近期為警方「威力掃蕩」的專案期間，歹徒持槍械作案，造成地方民眾人心惶惶，警方必定全力緝凶，以安定民心，本案破案契機除了受害商家在第一時間報案外，警方以迅速集結警力，報請地檢署檢察官指揮及由苗栗縣警察局刑警大隊全力支援，再加上運用科技偵防查察，鎖定楊嫌可能出沒的地點，以守株待兔的方式，終將歹徒當場制伏緝獲歸案。