再過24天即將迎來2023年，《命理專家小孟老師》在臉書上點名4生肖，生肖猴、生肖鼠、生肖雞、生肖蛇在年底前財運超級旺，其中生肖鼠在事業上不但有貴人相助，且好事也接連發生，因此年終會大有收穫，另外生肖雞做事將會更有效率，會受到主管重用，甚至有機會升職加薪。

▍生肖猴

年底前在面對客戶時，容易遇到好客人或很多貴人，讓生肖猴的業績有所提升，會有很多好事發生，因此主管很滿意，年終會大有收穫。

▍生肖鼠

生肖鼠的運勢開始好轉，在事業上便出現許多貴人幫助，業績表現有望後勢看漲，有機會把上半年不足的表現補上來，因此年終可望有所突破，有超越以往的機會。

▍生肖雞

年底前生肖雞在面對新的事物，可以很快就學會並牢記在腦海裡，與同事之間的互動也會愈來愈有默契，做起事來變得更有效率，主管會想要栽培，因而把一些重要的工作內容交給他們負責，只要能咬著牙堅持到底，未來將會受到主管賞識，在年終時可透過貴人幫忙對老闆說情，並有機會加薪。

▍生肖蛇

生肖蛇在年底前財運超級旺，只要敢開口與主管說過去的表現，並努力爭取，要糖的人會有糖吃的。