接受慰問的榮民伯伯向替代役男許立暘（左1）加油打氣，讓許立暘倍感窩心。（圖／金門縣榮服處提供）

近期寒流一波波侵襲，氣溫直線下滑，為照顧轄區年長榮民眷身體健康，金門縣榮民服務處運用行政院輔導會照顧年長清寒榮民眷禦寒需求經費，採購國旗圍巾一批，加上慶福基金會捐贈的毛毯，在寒冬中分送給清寒榮民眷，做好保暖工作，並轉達輔導會的溫馨關懷。

金門榮服處長游文勇率社工員與工作夥伴們親至金城榮民(眷)家中送暖，游文勇表示，近日早晚溫差大，除叮嚀榮民眷要注意身體狀況外，也要做好保暖動作，特別在使用電暖器及用火上也要注意安全。游文勇也親自替榮民眷披上圍巾，溫馨貼心關懷生活近況，讓長輩們倍感窩心，紛紛表達感謝之意。

參加這次送暖慰問活動中有一位畢業於金大社工系的替代役男-許立暘，他表示在學時也有加入志工，並協助各項關懷活動，看到榮民長輩們就想到自己的阿公阿嬤，在學時各種回憶頓時湧上心頭，慰問對象中的彭伯伯與李奶奶，對他一同來關懷感到非常高興，紛紛向他叮囑，在單位服務要遵守規定，注意自身安全、平安退伍，也讓許立暘感到窩心，瞬間紅了眼眶。

游文勇表示，除感謝慶福基金會長年捐贈各項物資對弱勢照顧與關懷，大愛精神著實令人敬佩，也希望社會各界能發揮愛心捐助物資，共同來照顧弱勢的榮民眷。