研華(2395)周三公布2022年十一月份合併營收達新台幣58.16億元，月增1.40%、年增12.47%，單月營收創同期新高。累計研華前十一月合併營收達631.10億元，年成長18.94%，累計營收再創新高，並超越2021全年水準。

十一月份營收以區域別來看，以北美、歐洲及北亞市場表現最佳，年對年分別成長20%、13%及18%，然大陸、台灣及新興市場年對年營收表現相對疲弱。事業群表現方面，以物聯雲暨影像科技事業群(Industrial Could & Video Group，ICVG)及應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)表現最佳，年成長41%及15%。服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)受部分專案遞延出貨影響，年對年呈現雙位數衰退。

累計一至十一月營收方面，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長28%、20%及11%，大陸市場則微幅年減。各事業群表現方面，除工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)及綜合服務事業(Advantech Service Plus，AS+)年對年表現持平外，其餘事業體皆呈雙位數年增，其中應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及物聯雲暨影像科技事業群(Industrial Could & Video Group，ICVG)最為強勁，分別較去年成長49%及23%。

十一月份接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.05，重返歷史平均水位，累計一至十一月BB Ratio則為1.05。