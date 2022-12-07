星二代歐陽妮妮與兩個妹妹娜娜與娣娣都一同踏入演藝圈，她經常透過社群媒體及影片與粉絲分享日常，近日她在IG上發出與媽媽傅娟一同到瑞士泡湯的合影，其中一張歐陽妮妮的好身材，掀起粉絲熱議。

歐陽妮妮昨（6）日在IG發文曬出一系列與媽媽傅娟到瑞士出遊的合照，其中一張兩人一同泡湯的照片，可見歐陽妮妮身穿黑色泳裝，水下隱約可看出她白皙的皮膚及圓潤飽滿的胸型，貼文一出，許多網友紛紛誇獎兩人的美貌，更稱讚傅娟保養得超好「好美好的畫面」、「母胎植入高顏值，兩個好看的人」、「媽媽美麗依舊」、「媽媽太美了吧！」。

然而，先前歐陽妮妮就有發出與媽媽同遊瑞士的一系列照片，看起來母女感情相當好，而歐陽妮妮在其中一篇文中寫下：「小時候媽媽帶我看世界，現在換我帶媽媽」讓許多人大讚她貼心「好貼心好窩心的女兒！傅娟好幸福！羨慕啊！」、「妮妮是貼心的小棉襖」。

事實上，歐陽妮妮為演員歐陽龍和傅娟的長女，2016年演出電影《六弄咖啡館》女配角而受到關注，之後陸續接演廣告及電視劇，在2020年演出《腦波小姐》也是她演藝生涯以來首度擔綱第一女主角，然而她的爭議也不少，包括做賣場購物車謊稱劇組安排、考試作弊以及在米蘭主教座堂違法餵鴿等等。