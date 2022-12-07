雪梨是台中市梨山地區特有的溫帶梨品種，品質優良。（台中市農業局提供）

雪梨是台中市梨山地區特有的溫帶梨品種，品質優良，目前年產量約7000公噸，和平區農會7日在農特產品展售中心舉辦優質雪梨評鑑活動，共62組農友報名參賽，最後由和平區朱朝明勇奪今年度雪梨王。

台中市雨量充沛、氣候溫和宜人且農民栽培技術精進，生產的雪梨品質優良，台中市農業局為維護消費者食的安全，讓消費者安心選購在地優質農特產品，輔導和平區農會今日在該會農特產品展售中心舉辦優質雪梨評鑑活動。

評鑑活動邀請台中區農業改良場及農業試驗所等農業學術研究單位不同領域專家擔任評審委員，就雪梨外觀果形、重量、質地風味及糖度等項目進行評分，經評審委員仔細品嘗評分後，由和平區朱朝明榮獲第一名，勇奪今年度雪梨王，將獲得獎牌及獎金1萬5000元。

第2名為霧峰區董耀欽及和平區簡宏叡，可獲得獎牌及獎金1萬元；第3名則為和平區謝孟儒、東勢區林金全及和平區汪英興，可獲得獎牌及獎金5000元。

雪梨為薔薇科梨屬的落葉喬木，是台中市梨山地區特有的溫帶梨品種，主要種植在海拔平均2000公尺的高山上，目前栽培面積計700公頃，年產量7000公噸。

農業局表示，梨山地區是台中市孕育高品質溫帶水果的重要產地，其日夜溫差大的氣候條件有助於果實累積糖分，也減緩果實生長速率，使生長期延長，因此生產的雪梨果實碩大飽滿，有「梨中之王」的美名。即日起至農曆春節為台中市雪梨盛產期，歡迎市民朋友一起支持選購爽脆鮮甜的雪梨，訂購電話：和平區農會04-25942530。

和平區農會7日在農特產品展售中心舉辦優質雪梨評鑑活動。（台中市農業局提供）

今日和平區區民代表會主席陳志勇、和平區農會理事長楊淑青、常務監事張欽兆及總幹事李順冬與市府農業局、東勢區農會、太平區農會、大里區農會代表一同共襄盛舉。