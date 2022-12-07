台南柳營推出的「旭日橙」柳丁，目前進入盛產期。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市柳營區農會推廣「旭日橙」柳丁結合南市區漁會力推的「龍虎斑」，以柳丁和石斑魚的組合命名為「橙斑成隊」，共同行銷，以殺到比市場行情更便宜的價格，在10日於柳營區農會農特產品展售中心及18日於安南區台江文化中心辦理促銷活動，期待為農漁民再賺更多的「年終獎金」。

以牛奶聞名的台南柳營近年推出「旭日橙」，目前進入盛產期；柳營區農會總幹事陳右欣表示，柳營柳丁主要栽種在旭山、果毅一帶丘陵地，面積約200公頃，因日照時間長，出產的柳丁滋味香甜濃郁，每年產期從11至翌年1月，近年農會強打「旭日橙」自有品牌，盼發揮品牌效益，為農產品增值。

台南不只出產的水果種類眾多，也是水產養殖重鎮，其中石斑類養殖面積約為627公頃，主要養殖區為安南，其次為七股區，石斑魚是低脂、高蛋白的魚類，除了魚類普遍具有的 OMEGA-3脂肪酸外，石斑魚皮特有的膠質成份，肉質Q彈細嫩，適合老人與小孩食用。

南市區漁會則繼續力推適合老人與小孩食用的石斑魚。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

南市區漁會這次與柳營區農會合作，以石斑和柳丁的組合命名為「橙斑成隊」，在10日和18日辦理促銷活動；南市區漁會總幹事林鈺昕表示，活動當天特別選用台南在地生產優質三清龍虎斑，辦理石斑魚促銷活動，以特惠價回饋消費者，以及還有現煮石斑魚湯提供民眾品嘗。

林鈺昕補充，目前石斑魚市價每公斤約600元，而活動上推出的優惠組合，一組2尾共1.4公斤只要500元，划算很多。南市府農業局說，石斑魚主要作為餐宴的門面菜，消費客群以餐廳宴飲為主，不過可藉由促銷推廣活動，開啟石斑魚進入日常家庭餐桌的機會。