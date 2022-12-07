40歲女星許維恩擁有美艷外表和魔鬼身材，去年11月和男星王家梁登記結婚後，經常在社群分享夫妻生活，甜蜜感情融化人心，然而日前許維恩的臉書粉專跟IG遭到駭客盜用，至今仍未奪回帳號，想不到今(7日)許維恩的IG帳戶竟上傳6張照片，甚至有一張是襯衫滑落露出內衣的照片，經查發現女生是叫作「莉安」的小網美，對此，本人緊急澄清並非兇手，且強調前天自己的帳戶也被盜用。

許維恩的IG帳戶從2日就被盜用，今天卻無預警上傳6張照片，其中5張照片的女生長相甜美，更有一張照片出現襯衫滑落的內衣照，見此，許多人誤以為莉安是盜帳兇手，紛紛留言罵她：「維恩比妳漂亮多了」、「小偷！帳號還人家」、「盜別人帳號好玩嗎？」，讓莉安在自己IG發限動強調：「本人我前天也被盜用，不要亂罵我啦」。

因許維恩帳戶被駭客盜走，使莉安無端承受盜帳罵名。(圖/莉安 IG)

莉安表示，她總共試到第3次自拍審核，才終於在6日取回帳號，之後立刻開啟雙重驗證，沒想到自己的照片竟被駭客上傳到許維恩的IG，甚至直接封鎖她，害她無法親自留言解釋，直言「我現在很怕我起床被肉搜，這件事怎麼這麼沒完沒了，我以為帳號回來就沒事了，這駭客真有搞頭，服了」。

王家梁幫莉安澄清不是盜帳兇手的同時，不忘喊話IG官方加強處理效率。(圖/王家梁 IG)

而許維恩的老公王家梁也在IG限動幫莉安澄清，強調：「維恩帳戶裡面的女生，也是被駭客盜帳號的受害者，也有與我們聯繫，請大家不要亂攻擊」，隨後開罵IG做事效率差：「維恩當天申請自拍驗證，拍了三次自拍照，居然都無法通過官方驗證，那為什麼駭客卻可以用自拍驗證成功，把整個帳號控制起來？？」