因應環保、能源效益升級趨勢，大汽電（8931）近年持續善用循環經濟營運模式，提高獲利能力；有效運用天然氣低價成本，彈性優化發電營運模式；並增強循環經濟效益，降污、減少碳排放。前三季營收19.33億元，年增27.43％，稅後盈餘2.28億元，年增35.5％，EPS1.87元。

展望後市，大汽電表示，汽電廠持續研究開發G2減低碳排技術，逐步降低碳排放量，今年6月引擎天然氣機組正式商轉。配合燃煤機組除役準備，新增渦輪燃汽機組規劃設計。另，再生資源廠SRF再生燃料製程11月正式投產商轉，並強化廢溶劑處理技術及提升固體廢棄物處理製程。

大汽電營收比重為電力48.42％、蒸汽36.24％、代運轉5.56％及廢溶液處理9.78％。伴隨環保能源轉型，大汽電未來發展規劃包括預計112年12月SRF儲坑及輸送系統完工；113年混燃汽電共生系統100％採用再生燃料，渦輪天然氣發電機組規劃；114年～116年燃煤汽電共生系統退場除役及研擬渦輪天然氣發電機組安裝投產。