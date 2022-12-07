縣市長大選後，「改實坪制者，得天下」議題引發討論。樂屋網將今年成交資料改以實坪計價，結果發現，六都房屋單價每坪將增加1萬4千元至17萬元不等，台北市房屋單價更將暴增近24％，更加凸顯出難解的「高」房價問題。

現行房屋單價計算方式，是以總移轉面積，也就是權狀坪數計算而得，樂屋網以今年1到10月實價登錄成交資料，將權狀坪數扣除共有部分和車位，單就主建物和附屬建物合計之坪數來換算房屋單價，結果發現價差最大的是台北市，單價將從每坪72.5萬元增加至每坪89.6萬元，暴增17萬元，漲幅近24％。

其次是新北市，實坪制後的房屋單價每坪增加超過7萬元，其餘像台中市、高雄市、桃園市，實坪制後的價差也都在3、4萬元左右，唯獨台南市實坪計價的價差最小，評估是因為當地的交易大宗，仍為公設比較低的透天厝的原因。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，這並非首次有民代提實坪計價，2017年立委林俊憲便拋出過此議題，同年7月公共政策網路參與平台亦有「房價改實坪計價、公設坪數可登記但不計價」提案，內政部遂於2019年於實價登錄網新增「淨坪價」，單以主建物試算房屋單價，也造成「淨坪價」飆高數倍，掀起熱議。 不斷拉高的公設比也惡化了此問題，洪安怡提及，2005年實施8樓雙梯制度，讓大樓公設比愈來愈高，現在的新大樓，即便只有梯廳、機電空間等必要設施，公設比也幾乎是3成起跳，花大錢買的並非實際室內使用空間，當然會讓民眾不平，然實坪計價實難一次到位，普遍建議先採將室內實際面積和公設採不同費率計算，例如室內面積完整計價，公設面積一半價格計價，漸進調整較有機會。